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Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun milli futbolculara Dünya Kupası vaadi olarak hediye etmeyi planladığı villalara oyunculardan olumsuz yanıt geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 'Biz villa falan istemiyoruz' diyerek teklifi reddetti. Başkan Hacıosmanoğlu ise sözünün arkasında durduğunu belirterek inşaatın tamamlandığında hediyeleri vereceğini dile getirdi.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası vaadi olarak milli futbolculara lüks villa hediye edeceğini açıkladı.
  • Milli futbolcular, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu aracılığıyla villa teklifini reddetti.
  • Hacıosmanoğlu, futbolcuların reddine rağmen sözünün arkasında olduğunu ve villaları vereceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Muğla'nın Milas ilçesinde yapmayı planladığı lüks villalarla ilgili milli takım cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

MİLLİLERDEN HACIOSMANOĞLU'NA RET

Hacıosmanoğlu’nun, Dünya Kupası vaadi olarak milli futbolculara inşaat bittiğinde birer villa hediye edeceğini açıklamasına, oyunculardan olumsuz yanıt geldi.

''BİZ VİLLA FALAN İSTEMİYORUZ''

Milli futbolculardan bilgiler aldığını iddia eden Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir programda konuşarak milli futbolcuların villa teklifini kabul etmeme kararı aldığını dile getirdi. Takımdaki 26 oyuncunun tamamının ortak fikriyle alınan bu kararın takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu tarafından bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na iletildiği, Çalhanoğlu’nun başkan Hacıosmanoğlu'na "Biz villa falan istemiyoruz" dediği öne sürüldü. 

HACIOSMANOĞLU: ''BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM''

Kaptan Çalhanoğlu’nun bu çıkışına rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geri adım atmadığı, futbolculara verdiği sözü tutacağını belirten Hacıosmanoğlu'nun "Olur mu, ben bir söz verdim ve sözümün arkasındayım. İnşaat tamamlandığında bunları size vereceğim" diyerek ısrarını sürdürdüğü dile getirildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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