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Kaybolan ineğini arayan besiciye buzağı sürprizi

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftliğe dönmeyen inek, sahibi tarafından arazide doğum yapmış şekilde bulundu. Besici, buzağıyı ve ineği çiftliğe götürdü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftliğe dönmeyen inek, sahibi tarafından arazide doğum yapmış şekilde bulundu.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Bir inek yayılım için çiftlikten çıktı. Gece ineğin çiftliğe dönmediğini fark eden besici sabah ineğini aramaya başladı. Besici, ineğini bir arazide doğum yapmış halde buldu. Buzağıyı ve ineği çiftliğe götüren besici, "Yayılımda olan ineğimiz akşam eve gelmedi. Gittik yakaladık dağın başında. Annesi gelmemiş doğum yapmış. Bir tane dişi buzağımız oldu, dağdan getirdik" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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