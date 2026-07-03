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"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası

'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası Haber Videosunu İzle
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası
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Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, diplomayı veren akademisyenle fotoğraf çektirmeyince sahnede tartışma yaşayan felsefe bölümü öğrencisi Hasan Özdağ ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rektörlük kararıyla Özdağ'ın mezun kartının iptal edildiği ve kampüse girmesinin 5 yıl süreyle yasaklandığı iddia edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde, diplomayı veren akademisyenle fotoğraf çektirmek istemediği için sahnede gerginlik yaşayan Felsefe Bölümü mezunu Hasan Özdağ hakkında rektörlük tarafından yaptırım kararı alındığı iddia edildi.

"MEZUN KARTI İPTAL EDİLDİ" İDDİASI

Tören düzenini bozduğu gerekçesiyle Özdağ’ın kampüs giriş kartının iptal edildiği öne sürüldü. Ayrıca yine rektörlük kararıyla Hasan Özdağ'ın mezun kartının pasif hale getirilerek kampüslere girişinin 5 yıl süreyle yasaklandığı iddia edildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE OLAYLI MEZUNİYET TÖRENİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, ilginç bir olaya sahne olmuştu. Cübbesiyle sahneye gelen bir öğrenci, kendisine diplomayı verecek akademisyenle fotoğraf çekilmeyi reddetmişti. Öğrencinin bu protest tavrı karşısında şaşkınlık yaşayan akademisyen, elindeki diploma dosyasını vermemişti. Öğrenci daha sonra diplomayı akademisyenin elinden çekerek almıştı.

Kaynak: Haberler.com
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