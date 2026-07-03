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İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 15 gün önce ilaçlanan ağaçtan topladıkları kirazları yiyen çiftten Ahmet Derin hayatını kaybetti, eşi Rahime Derin'in yoğun bakım tedavisi sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilaçlanan ağaçtan topladığı kirazları yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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