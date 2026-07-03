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'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası
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Gazeteci Sinan Burhan, parlamento kulislerini sarsacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın yakın zamanda partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü. İddiaya göre, Gürban’ın AK Parti rozeti Ankara’daki tarihi NATO Liderler Zirvesi’nin hemen ardından bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

  • Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.
  • İddiaya göre Gürban'ın AK Parti rozeti, NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.
  • Daha önce İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekil sayısı 10'a yükselmişti.

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanırken, parlamento kulislerine yeni bir transfer iddiası bomba gibi düştü.

“MEHMET MUSTAFA GÜRBAN AK PARTİ’YE GEÇİYOR” İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de karıldığı bir yayında İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın yakın zamanda partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü.

Burhan, iddiasını, "Önümüzdeki haftalarda NATO Zirvesi'nden sonra, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği noktasında bende bir bilgi var" sözleriyle duyurdu.

ROZETİNİ NATO ZİRVESİ SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

İddialara göre, Mehmet Mustafa Gürban’ın AK Parti rozeti, Ankara’da gerçekleşecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi’nin hemen ardından düzenlenecek geniş kapsamlı bir katılım töreniyle bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

10 VEKİL İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPMIŞTI

İYİ Parti’den AK Parti'ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal olmuştu. Daha sonra Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katılmıştı. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024 yılı içinde AK Parti'ye geçen isimler arasında yer almıştı. Ersin Beyaz'ın da geçtiğimiz ay AK Parti saflarına katılmasıyla İYİ Parti'den iktidar partisi saflarına geçen vekil sayısı 10'a yükselmişti. Beyaz'ın katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı da 276'ya yükselmişti.

Kaynak: Haberler.com
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