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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi
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Fatih Terim, Dursun Özbek ve Okan Buruk'un katıldığı Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin yemeğinde Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermeli bir video paylaşıldı. Videoda, İsmail Kartal'ın ''99 puan'' sözleri ön plana çıkarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi. 

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ün katıldığı gecede 26. şampiyonluk kutlanırken, yeni sezon öncesi hedefler de paylaşıldı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin yemeğinde Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermeli bir video paylaşıldı. Videoda, İsmail Kartal'ın ''99 puan'' sözleri ön plana çıkarıldı. Bu video kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki gördü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeref Tok:

Her sezon başında olduğu gibi ortalığı karıştırmak fitne çıkarmak toplumun huzurunu bozmak insanları bir birine düşman etmek aynı şeyi fb yapsa kıyamet kopar herkes fb saldırır çünkü fb de hakan şükür arif erdem Okan Buruk gibi futbolcular olmadı

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