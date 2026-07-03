Mahalleliden hırsızlara karşı sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Endonezya'da sürekli hırsızların hedefi olan bir genç, mülkünü korumak için eşine az rastlanır bir yönteme başvurdu.

KOMŞULARIYLA EL ELE VERİP TUZAK KURDU

Evine defalarca hırsız girmesinden bıkan mağdur genç, çareyi mahalle sakinleriyle organize olmakta buldu. Komşularıyla el ele vererek gece saatlerinde eve gizli bir düzenek ve tuzak kuran mahalleli, operasyon için pusuda beklemeye başladı. Çok geçmeden eve girmeye çalışan 4 hırsızlık şüphelisi, kurulan tuzağa düşerek suçüstü yakalandı.

KOLİ BANDIYLA "TELETABİLERE" BENZETTİLER

Öfkeli ev sahibi ve komşuları, polise haber vermeden önce şüphelilere unutamayacakları bir ceza kesti. Dört şüpheliyi yan yana dizen mahalleli, kaçmalarını önlemek amacıyla hırsızları rulo rulo koli bandıyla sıkıca sardı. Bu sıra dışı cezalandırma yöntemi bununla da sınırlı kalmadı; hırsızların kafalarına koli bandından kulaklar yapılarak ünlü çizgi film karakteri "Teletabi" görünümü verildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar sosyal medya platformlarına yüklenir yüklenmez internette adeta infial yarattı. Video, kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaştı.

Sıra dışı olayla ilgili Endonezya resmi makamlarından şüphelilerin son durumuna dair henüz bir açıklama gelmedi.