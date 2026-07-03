Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 4,5 milyon TL kazandırdık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık" dedi.

Adıyaman'a çeşitli programları için gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ile Kent Meydanı açılışına katıldı. TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bakan Kurum'un yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile milletvekilleri, STK başkanları ve bölge halkı katıldı.

Bakan Murat Kurum, konuşmasında, Adıyaman'ın asrın felaketinden sonra yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, "Adıyaman kara günler gördü. Asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat, bu şehrin taşına, toprağına, çarşısına, evlerine ve kalbine derin izler bıraktı. Fakat o günlerin içinde bile birbirine tutunan, komşusuna koşan, ekmeğini paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halk gördük. Bu şehir, felaket karşısında insanlığını eksiltmedi. Yasını taşıdı, sabrını korudu, umudunu diri tuttu. Biliyoruz, kaybettiğimiz canların yeri dolmaz. Yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Rabb'im bizi sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine parkları doldurdu. 6 Şubat'ta burada bulunan, o kara günleri sizlerle yaşayan biri olarak bugünleri gördüğümüz için binlerce şükrediyorum" dedi.

'20 BİN VATANDAŞI YUVALARINA KAVUŞTURUYORUZ'

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yaptıklarını ve depremin etkilediği 11 ile ayrıcalık tanındığını anlatarak, "Biliyorsunuz, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimize 500 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu projede de '11 ilimiz ayrıcalıklı olacak' dedik ve kontenjanları fazla tuttuk. Hatırlayın hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik, konutlarımızın yer belirleme kuralarını da yine ilk burada sizlerle belirliyoruz. Adıyaman merkez İndere'de 5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor. 43 bin afet konutu kazandırdığımız şehrimizde şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla sağlam yuvalara kavuşturuyoruz. Böyle söyleyip geçiyoruz ama bunlar inanın sadece sayı değil. Bu sayıların içinde sabah işe uğurlanan babalar var. Çocuklarının okul çantasını hazırlayan anneler var. Yeni odasına ilk defa adım atacak evlatlar var. Kapısına ayakkabılar dizilecek, mutfağında çay kaynayacak, penceresinde akşam ışığı yanacak evler var. Allah hepsine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, haneleri şen olsun" diye konuştu.

'3,5 MİLYON DOLARLIK HİBE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Kurum, konuşmasında, "Şimdi ise önemli bir adım daha atıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kuveyt Hükümeti iş birliğiyle şehrimizde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında şehrimize bir tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ve bir mobil kırma ünitesi kuracak, yıkıntı atıklarını çevreye duyarlı biçimde yöneterek yeni yolların, altyapının ve benzeri çalışmaların yapımında kullanılmak üzere ekonomiye kazandıracağız. Biz tüm bunları yaparken, 11 ilimizi ayağa kaldırırken de diğer çalışmalarımızı hiç ihmal etmedik. Yine afetler yaşamaya devam ettik, oradaki kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Ödemiş'teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı 1 yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah onları da teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, ayrıca, "Ülkemizi geliştirmek, vatandaşımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için bir an bile durmadık, durmayız. İşte en son depozito yönetim sistemiyle ilgili çalışmamız da bu anlayışın sonucudur. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlattığımız Sıfır Atık hareketini, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde topluyor, geri dönüştürüyoruz. DOA makinelerimizi gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil, makinelere atıyorsunuz, her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda, 81 ilimizde başladı ve gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından noter huzurunda hak sahipleri belirleme ve Kent Meydanı açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı