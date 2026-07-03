Kayseri'de bunalıma giren genç yaşamına son verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 20 yaşındaki bir kişi, kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sema Sokak'ta medyana gelen olayda, kız arkadaşıyla sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu Hamade G. (20) kız arkadaşını arayarak, yaşamına son vereceğini söyledi. İhbar üzerine Hamade .G.'nin ikamet ettiği eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler Hamade G.'yi odasında asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hamade G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Hamade G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı