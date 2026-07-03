Haberler

Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den

Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Kanat bölgesi için Mason Greenwood'u ön planda tutan Fenerbahçe'nin, Brahim Diaz için de teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Düzenli forma giymek isteyen Diaz'ın Fenerbahçe'den gelecek teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
  • Brahim Diaz, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Fenerbahçe'nin projesine sıcak bakıyor.
  • Diaz, geçen sezon Real Madrid ile 42 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti; sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve şu ana kadar transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, durmaya niyetli değil. Savunma hattını Nathan Ake transferiyle güçlendirerek büyük bir sükse yapan sarı-lacivertliler, gözünü şimdi de hücum hattına dikti.

YENİ HEDEF BRAHIM DIAZ

Kanat bölgesini dünya çapında bir isimle takviye etmek isteyen yönetimin listesindeki ilk sırayı Mason Greenwood alıyor. Ancak Fenerbahçe’nin asıl bombası İspanya’dan gelebilir. Sarı-lacivertli kurmayların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için de resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK İDDİASI

Real Madrid'in geniş kadrosunda rotasyon oyuncusu olmaktan sıkılan ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, Fenerbahçe’nin projesine ve gelecek teklife oldukça sıcak bakabileceği iddia edildi. 

11 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta oynayan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sundu. Faslı futbolcunun Real Madrid'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Üst düzey isimler tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı

İstanbul'dan Irak'a gidiyordu! Tam bir can pazarı yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

Gittiği cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Bir havayolu şirketi daha iflas etti

Bir havayolu şirketi daha kepenkleri indirdi
Galatasaray’ın hazırlık maçı programı belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var

Galatasaray’ın rakipleri belli oldu! Aralarında bir Avrupa devi de var
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi

Silahla vurulan adamın kendisini savunma yöntemine bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler