Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı
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Ünlü televizyon yıldızı Ferne McCann, Yunanistan tatilinde şık beyaz plaj elbisesi ve fit fiziğiyle dikkat çekti. Hayranları ve arkadaşlarından olumlu yorumlar alan McCann, tatil boyunca çektiği fotoğrafları ve tattığı lezzetli yemekleri Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca, geçen yıl 16 kilo verdiğini ve bu süreçte beslenme planı ve yoğun antrenmanlar yaptığını belirtti.

Ferne McCann, Yunanistan tatilinde paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Ünlü televizyon yıldızı, sırtı açık ve derin V yakalı beyaz tığ işi plaj elbisesiyle oldukça şık görünüyordu. Nişanlısı Lorrie Haines ve iki çocuğuyla birlikte tatil yapan Ferne'ye yakın arkadaşı Danielle Armstrong, onun partneri ve çocukları da eşlik ediyor.

Ferne, beyaz elbisesi ve yüksek yırtmaç detaylarıyla fit ve ince fiziğini ortaya koydu. Altına altın renginde uzun bir kolye taktı ve kahverengi topuklu ayakkabılarla boyunu uzattı. Ayrıca arkadaşlarıyla çektiği selfie ve akşam yemeğinde tattıkları lezzetli yemeklerin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Hayranları ve arkadaşları bu paylaşımlara çok olumlu yorumlar yaptı.

Daha önce mayıs ayında, mor renkli kesim detaylı bikinisiyle formunu göstermiş ve sağlıklı yaşam rutinini takipçileriyle paylaşmıştı. Ferne, güne enerjik başlamak için meyve suyu içiyor, ardından mutfağında dans ediyor. Taze meyveli protein shake yapıyor, öğle yemeğinde baharatlı karides ve renkli bir salata yiyor. Akşam yemeği olarak da Yunan usulü kuzu ve ıspanaklı börek hazırlıyor ve tarifini takipçileriyle paylaşıyor.

Ferne, kilo verme sürecini de samimiyetle anlattı. Geçen yıl beslenme planı ve yoğun antrenmanlarla 16 kilo verdiğini söyledi. Instagram'da paylaştığı fotoğraflarda kendini çok daha sağlıklı ve mutlu hissettiğini belirtti. Ayrıca, küçük destek gruplarının motivasyonunun kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu gruplar sayesinde hem sorumluluk alıyor hem de takipçilerine düzenli olarak koçluk yapabiliyor.

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Ne demezsin ya... Üf... Kapat ağzını editör...

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