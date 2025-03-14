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"Ücretin ne kadar?" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

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Samsun'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz isimli kadın yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ isimli şahsın sözlü tacizine uğradı. Kendisine "Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin" diyen Aladağ'a tepki gösteren Korkmaz, Aladağ'ın saldırısına maruz kaldı. Talihsiz kadını feci şekilde darbeden Aladağ yakalansa da Korkmaz'ın son hali yürekleri burktu.

Samsun'un Atakum ilçesinde sokak ortasında sözlü tacize uğrayıp darbedilen Damla Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. DHA'ya konuşan Korkmaz, "Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı. 3 ay sıvı ile besleneceğim" dedi.

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ'ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

OLAY ANINI ANLATTI

DHA'ya konuşan Korkmaz, "Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'ücretin ne kadar' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'burası Atakent mi?' diye sordu. Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. 'Etek giydiğine göre böylesin' dedi ve bana yeltenmeye başladı. Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten" dedi.

'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"3 AY SIVI İLE BESLENECEĞİM"

Yüzünde 2 kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Korkmaz, "3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. En büyük sorunumuz 3 ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim. O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıvildan turker:

TÜRBANLIYA YAPILSA İDİ _ ADAMIN BİRİ ÇIKIP EYYYYY DİYE BAŞLARDI YİNE

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Zafer işareti yaparak verdiği poz en güzeli olmuş, abi dayak yesek kurşun yesek şu sosyal medya pozlarından vazgeçemiyoruz

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Haber Yorumlarıaysun:

Biz ne zaman sokakta tanımadığımız hanımefendilere laf atan bir toplum olduk. Biz ahlak ve mertlik üstüne kurulu bir toplumduk, bize ne oldu?

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Haber Yorumlarıosman kara:

Türkiyede kadın olmak zor.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Acaba kaç ay yatar bu aşağalık

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Aladay Turk olmayan tam bir sebatay soyismi. chp baskan adaylarina bakin sotisimleri: Ihsanoglu, Kilicdaroglu, Imamoglu. fabrikadan cikmis soyisimleri. sozde baskan olacak. Cho cokmu aradi boyle isimleri. Chp nin icinde yoku gercek Turk isimli? cikmazmi bir tane namuslu.?

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

namuslu adam kimsenin ne eteğine bakar ne sorar ! önünüze bakın kimseyle muhatap olmayın ! herkesin gunahı kendine eğ başını geç

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Haber YorumlarıFikriye:

Sıkın kafasına gitsin ya, evinizdeki haşereleri, hamam böceklerini besliyor musunuz, bunu niye besleyelim, bu yaşasa ne olur yaşamasa daha iyi olur, zararlı mahlukatın teki

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bilmem ne çocuğu olmak böyle bir erkeklik işte. iyi belleyin

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Haber YorumlarıYorumcu:

Her etek giyen kötü kadın mı oluyor sahil herif

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