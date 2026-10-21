Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

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Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacak Galatasaray, Fransa'da gündem oldu. Fransız basını, sarı-kırmızılıların kadrosunu analiz ederken en büyük tehlike olarak Victor Osimhen'i gösterdi. Nijeryalı golcü, eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta forma giymeye hazırlanıyor.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşılaşacak.
- Fransız basını, Galatasaray'ın en büyük tehdidinin Victor Osimhen olduğunu ve hücum planının Nijeryalı oyuncu üzerine kurulu olduğunu değerlendirdi.
- Osimhen, 2019-2020 sezonunda formasını giydiği Lille'e karşı ilk kez resmi bir maçta sahaya çıkacak; Lille kariyerinde 38 maçta 18 gol kaydetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da oynadıkları ilk iki maçtan puan çıkaramayan iki takımın mücadelesi öncesinde Fransız basını, sarı-kırmızılıların kadrosunu mercek altına aldı.
FRANSIZLAR EN BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI
Fransız basınında yer alan analizde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasına rağmen önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğu vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların savunma, orta saha ve hücum hattında Avrupa tecrübesi bulunan futbolculara sahip olduğu belirtilirken rakip açısından en büyük tehdidin Victor Osimhen olduğu ifade edildi.
"GALATASARAY'IN BİR NUMARALI TEHDİDİ OSIMHEN"
Fransız basınındaki değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:
" Galatasaray'ın kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Bu sezon Devler Ligi'ne kötü başladılar ancak bu, iyi bir kadroya sahip olmadıkları anlamına gelmiyor. Savunmada, orta sahada ve forvette Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan oyuncuları var. Ama Galatasaray'ın bir numaralı tehdidi Victor Osimhen olacak."
Analizde ayrıca sarı-kırmızılıların hücum planının büyük ölçüde Nijeryalı yıldız üzerine kurulduğu ve Osimhen'in performansının karşılaşmanın dengesini belirleyebileceği kaydedildi.
ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ
Lille karşılaşması, Victor Osimhen açısından ayrı bir önem taşıyor. 2019-2020 sezonunda Fransız ekibinin formasını giyen Nijeryalı golcü, eski takımına karşı ilk kez resmi bir maçta sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Osimhen, Lille kariyerinde çıktığı 38 karşılaşmada 18 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.
İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray ve Lille, üçüncü haftada ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Fransız basınının özellikle Osimhen'e dikkat çekmesi, karşılaşma öncesinde Nijeryalı yıldızı maçın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.