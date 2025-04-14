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TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi

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Türkiye Basın Federasyonu heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Federasyon Başkanı Sinan Burhan, Kurtulmuş'a basın camiasının taleplerini içeren kapsamlı bir dosya sundu. Öne çıkan talepler arasında, gri pasaport uygulamasının yeniden değerlendirilerek, gazetecilerin eş ve çocuklarına da bu imkânın tanınması yer aldı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi

BASIN MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR ELE ALINDI

Federasyon Başkanı Sinan Burhan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, TÜBAF Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmede, basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı.

GRİ PASAPORT TALEBİ

Ziyaret kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a basın camiasının taleplerini içeren kapsamlı bir dosya sundu. Öne çıkan talepler arasında, gri pasaport uygulamasının yeniden değerlendirilerek, gazetecilerin eş ve çocuklarına da bu imkânın tanınması yer aldı.

TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi

MEDYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK KAPSAMLI YASAL DÜZENLEMELER

Ayrıca TÜRKSAT uydularından alınan hizmetlerin ücretlendirme modelinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilerek, dolar bazlı ücretlendirme yerine Türk lirası ile ödeme yapılmasının basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı. Ziyarette, kamu spotlarının ücretlendirilmesiyle yerel ve ulusal basın gelirlerinin artırılması, medya sektörüne yönelik kapsamlı yasal düzenlemeler yapılması ve yayıncıların yaşadığı telif hakkı problemleri de gündeme getirildi.

KURTULMUŞ: GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının toplum adına üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, çözüm noktasında gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu yönetimine başarılar dileyerek, bu tür görüşmelerin Meclis ile medya dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi

Ziyaretin, basın sektöründeki sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılmasına vesile olması bekleniyor.

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TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeli İdi:

tabi canım isterseniz diplomatik pasaport versinler. sen al gri pasaportunu çık yurtdışına işini gör gel,ailene vermek ne alaka dingo

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