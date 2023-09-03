Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanı içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü.