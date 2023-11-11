Şişli'de Fırtına Sonucu İnşaatın Metal Levhaları Tehlike Oluşturdu

Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların tehlike oluşturması üzerine Abide-i Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde fırtına sebebiyle bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların hem yayalar hem de yoldan geçen araçlar açısından tehlike oluşturması üzerine olay yerine itfaiye ekibi istendi. Bu sırada cadde güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Binadan sarkan levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi. Ekiplerin çalışmasından sonra caddedeki trafik tekrar normal seyrine döndü.