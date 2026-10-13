Denizli Çivril'de silahlı çatışmada biri çocuk 5 kişi yaralandı, 6 şüpheli tutuklandı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve biri çocuk 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi'nde meydana gelen olayda; geçmişte kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 15 yaşındaki E.C.D. ile M.T., S.D., T.D., C.D. ve B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerini görünce kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı