Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından İlber Ortaylı sessizliğini bozdu: Tasvip etmiyorum, açık bir Atatürk düşmanlığıdır

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, " Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alması tartışmalara neden oldu. Aynı düğünde yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

ESKİ REFAH PARTİLİ YILMAZ, ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Kaya dünyaevine girdi. Gelin ve damadın nikah şahitliklerini yapan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın düğünde yaptığı konuşma tepki çekti.

"OSMANLI'YI SÜREN SOYSUZLARI LANETLE ANIYORUM"

Yılmaz, " Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

ORTAYLI: ESKİ MİLLETVEKİLİNİN YERSİZ KONUŞMALARINI TASVİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL

Düğüne katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın o sözlerin edildiği sırada beden dili dikkatlerden kaçmadı. Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sessizliğini bozdu. Yılmaz'ın konuşmalarını tasvip etmediğini belirten Ortaylı açıklamasında şunları söyledi: "Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim.

"AÇIK BİR ATATÜRK DÜŞMANLIĞIDIR"

Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâlıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır.

"BİRİLERİ FİKİRLERİNİ RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİYORSA ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI SAYESİNDEDİR"

Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."

DÜĞÜN TÖRENİNİN KONUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Törenin konukları arasında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imam Halil Konakçı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da yer aldı.