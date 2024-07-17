Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ile ilgili örnek bir proje hayata geçiriliyor. Türkiye'de madde bağımlılığı ile mücadelede başarılı olan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte faaliyetlere başlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Liman Ayık Yaşam Derneği ile Şanlıurfa için hayırlı bir protokole imza attı. Protokol kapsamında Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile merkezi İstanbul'da olan alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde aktif bir rol üstlenen sivil toplum kuruluşlarından olan Liman Ayık Yaşam Derneği ile protokol imzalandı. Buna göre dernek Şanlıurfa'da şube açarak kentte bağımlılıkla etkin bir şekilde mücadele edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı makamında ziyaret eden Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ve yönetimi ziyaretin ardından toplantı salonunda istişarelerde bulundular. Görüşmede yıkıcı etkileriyle aileleri yok eden, gençlerin hayatlarını karartan bağımlılıkla mücadelede birlikte yol yürüme kararı alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSU BİZİM İÇİN İLK SIRADA"

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusuna önem verdiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Şanlıurfa için önemli işler yapmanın gayreti içindeyiz.Bugün burada attığımız imza bu gayretlerimizin en son noktasıdır. Bağımlılıkla mücadele önem verdiğimiz konuların ilk sırasında bulunuyor. İstanbul'da Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışma fırsatını bulduk. Valiliğimizin de destekleriyle derneği oluşturduk. Şehri imar etmek kadar belki ondan çok daha önemlisi bir neslin imarıdır. Maalesef günümüzde neslimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.Özellikle bu uyuşturucu illeti toplumların başına bela olmaya aday bir konu ve özellikle bizim son dönemde ülkemizde çok sık gündeme getirilen konuların başında yer alıyor. Biz Belediye Başkanı olunca halkımızın teveccühüne nasıl layık oluruz diye kafa yorduk. Bağımlılıkla mücadele ve dezavantajlı kesimlere yardımlar konusunda çalışmalar yaptık. Bilimsel ve modern tıbbın da imkânlarından faydalanarak maddeden manaya geçiş sürecini Şanlıurfa'da başlattık. Bu konuda iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Bir gencimizin hayatının kurtulması toplum ve bizim için son derece önemlidir. Mekân konusunda Eyyübiye Belediyesi'nin kullanmış olduğu, mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu yerin tahsisini yaptık. Bu konuda Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"BAŞKANIMIZ'IN DESTEĞİ İLE ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ise konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusunda önemli işler, hayırlı işlere imza atma gayreti ile çalışacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"GENÇLER ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN"

Daha önce madde bağımlısı olan ve Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra bu alışkanlıklarından vazgeçen gençler de yaşadıkları anları anlatarak gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasının mümkün olduğunu yeter ki umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini aktardılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Türkiye Eğitim Sağlık Yaşam Haberler

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

Bakmadan Geçme

Rüyada deniz görmek! (ANLAMI) Rüyada deniz görmek, deniz kenarında olmak ne anlama gelir? Rüyada denize düştüğünü görmek anlamı nedir? Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef kaç kişi ile başlıyor, kaç yedek alınacak? Rüyada yılan öldürmek, yılana taş atmak ne anlama gelir? Rüyada yılana basmak, yeşil ve mavi renkli yılan öldürmek ne demek, neye işarettir? Rüyada yaptığın işin beğenilmemesi ve beğenilmesi ne anlama gelir? Rüyada yaptığın işi görmek, iş yaptığın kişiyi görmek ne demek? Rüyada yangın görmek, yangın söndürmek ne anlama gelir? Rüyada yangın çıkması, yangın dumanı ve yangın tüpü görmek ne demek? Rüyada kırmızı elbise giymek, kırmızı elbise görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı elbise giyen kadın görmek, kırmızı elbiseli kadın görmek ne demek? Rüyada büyük abdest yapmak görmek anlamı nedir? Rüyada büyük abdest yapmak ve temizlemek ne demektir? Rüyada büyük abdest yapmak anlamı ne? Rüyada kurban kesmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesildiğini görmek, kurban kestirmek ve rüyada kurban kesmeye niyetlenmek ne demek? Rüyada büyük abdest yapmak, büyük abdesti temizlemeye çalışmak ne demek? Rüyada büyük abdestin eline bulaşması, üstüne bulaşması ne anlama gelir? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Shakhtar Donetsk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Masterchef kim kazandı? 17 Temmuz Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte Masterchef'te kazanan yarışmacı Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) 17 Temmuz BJK Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title