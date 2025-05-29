Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor
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Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te 17 milyon Avro (Yaklaşık 770 milyon lira) değerindeki Atık Su Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Görünmeyen ama hayati hizmetler üretiyoruz. Su varsa hayat vardır, temiz çevre varsa sağlık vardır, planlı altyapı varsa huzur vardır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik Atık Su Arıtma Tesisini, FRIT (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı) hibe fonu kapsamında toplam 17 milyon 370 bin Avro (Yaklaşık 770 Milyon TL) maliyetle hayata geçiriyor.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

ATIK SU DOĞAYA ZARAR VERMEDEN YENİDEN KAZANIRILACAK

Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde 51 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulacak tesisin temeli, düzenlenen görkemli törenle atıldı. Günlük 18 bin 360 metreküp atık suyu arıtarak doğaya zarar vermeden yeniden kazandıracak olan proje tamamlandığında, sadece Birecik'e değil, Fırat Nehri'ne, tarım arazilerine ve bölge ekosistemine de önemli katkılar sağlayacak.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Temel atma törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Beşikci, Birecik Belediye Başkan Vekili Mehmet Çetin, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, İlbank Bölge Müdürü Mustafa Tansel, Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halise Hocaoğlu, yüklenici firma Gündoğdu İnşaat'ın Genel Müdürü Savaş Birgili, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

GÜLPINAR: GÖRÜNMEYEN AMA HAYATİ HİZMETLER

Programda konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, altyapının görünmeyen ama hayati bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir tesisin değil, Birecik'in geleceğine, çevresine, suyuna ve toprağına duyduğumuz saygının temelini atıyoruz. Su varsa hayat vardır, temiz çevre varsa sağlık vardır, planlı altyapı varsa huzur vardır" dedi.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün merkez ve tüm ilçelerde içme suyu şebekelerini yenilemekten kanalizasyon hatlarını modernize etmeye kadar birçok çalışmaya imza attığını vurgulayan Başkan Gülpınar, yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Şanlıurfa'nın yıllık atık su arıtma kapasitesinin 65 milyon metreküpten 72 milyon metreküpe çıkarılacağını da belirtti.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEMİZ BİR GELECEK"

Başkan Gülpınar konuşmasının devamında çevreci yatırımların gelecek kuşaklar için taşıdığı öneme değinerek, "Bu tesisin hayata geçmesi, Fırat'ın suyunun daha temiz akması, toprağımızın daha bereketli kalması, tarımsal üretimin korunması ve çocuklarımızın daha sağlıklı bir çevrede büyümesi anlamına geliyor" diye ifade etti.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Göreve geldiklerinden bu yana işlerine odaklanmış olduklarını dile getiren Başkan Gülpınar,çalışma arkadaşlarıyla beraber gece gündüz çalışarak bu yatırımları memlekete kazandırdıklarına dikkat çekti. Konuşmasının sonunda projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Gülpınar, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

BİRECİK KAYMAKAMINDAN TEŞEKKÜR

Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz de, yaptığı konuşmada, vatandaşların temiz suya ulaşması noktasında Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin önemli bir yatırım olduğunu belirterek, yaklaşık 770 milyon TL değerindeki tesisin Birecik'e ve şehre katkı sağlanacak olmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Ardından kürsüye çıkan ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde yürüttükleri altyapı projelerinden söz ederek, vatandaşlara temiz ve sağlıklı su temini için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin Şanlıurfa'da yaptıkları en önemli yatırımlardan birisinin olduğunu belirten Genel Müdür İzol, Şanlıurfa ve Birecik için hayırlı olmasını diledi.

Firma yetkilisi Savaş Birgili ise, yapılacak tesis hakkında bilgiler sunarak, Birecik Atık Su Arıtma Tesisinin kazandırılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

TEMEL DUALARLA ATILDI

Konuşmaların ardından Mezra Mahalle Muhtarı Şükran İmrak ve Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, Başkan Gülpınar'a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra yapılan dualar eşliğinde protokol üyeleri hep birlikte butona basarak tesisin temelini attı.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

BİRECİK VE ÇEVRE İÇİN YENİ BİR NEFES

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) ile İLBANK'ın da katkı sunduğu proje, modern arıtma teknolojileri ile donatılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projelerinden biri olan Birecik Atık Su Arıtma Tesisi, sadece ilçenin değil, tüm bölgenin çevre sağlığına yönelik önemli bir adım. Tesis, atık suların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak Fırat Nehri'nin temiz kalmasına ve bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına destek olacak. Aynı zamanda, modern arıtma süreçleriyle suyun yeniden kullanımı için fırsatlar yaratacak. Böylelikle Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Birecik, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ilçe olma yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Şanlıurfa Birecik'te yarım asırlık hasret Gülpınar ile sona eriyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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