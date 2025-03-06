Prof. Dr. Şerif Barış: İstanbul'da 92 bin bina riskli olarak belirlendi

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, Bilim Gündemi programında Saygı Ünlü'nün sorularını yanıtladı. Santorini'deki deprem fırtınaları ve İstanbul'un deprem riskine dair önemli açıklamalar yapan Barış, büyük depremlerin tarihsel olarak hesaplanan olasılıklarına dikkat çekti. Marmara'da yaşayanların deprem hazırlığı yapması gerektiğini vurgulayan uzman isim, medya ve toplumun afet bilinci kazanmasının önemine de değindi.

"SANTORİNİ'DEKİ DEPREM FIRTINALARI ANORMAL DEĞİL"

Son dönemde gündemde olan Santorini'deki deprem fırtınalarını değerlendiren Barış, "Sismoloji açısından yadırganacak bir durum değil" dedi. Ayrıca, "Her deprem fırtınası büyük bir depremle sonuçlanmaz" diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı.

"SANTORİNİ'DE 6.3 – 7.2 ARASINDA DEPREM ÜRETEBİLECEK FAYLAR VAR"

Bölgede büyük deprem üretme potansiyeline sahip fay hatları bulunduğunu belirten Barış, "Santorini'de 6.3 – 7.2 arasında büyük deprem yaratacak faylar var" dedi. Ancak bu tür depremlerin ne zaman olacağını kesin tahmin etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"İSTANBUL'DA 7'DEN BÜYÜK DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YILLAR İÇİNDE AZALIYOR"

İstanbul'da büyük deprem olasılığına dair bilimsel araştırmalardan bahseden Barış, "2000 yılında İstanbul'da 7'den büyük depremin 30 yıl içerisindeki olma olasılığı %62.8 olarak belirlendi" dedi. 2004'te yapılan yeni hesaplamada bu oranın %52'ye, 2016 yılında ise %47'ye düştüğünü belirtti.

"MARMARA'DA YAŞAYANLAR YARIN DEPREM OLACAK GİBİ HAZIRLIK YAPMALI"

Marmara'daki deprem riskine ilişkin kritik bir uyarıda bulunan Barış, "7'den büyük depremin hemen olma ihtimali düşük. Ama Marmara'da yaşayan insanların yarın deprem olacak gibi hazırlık yapması lazım" diyerek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

"İSTANBUL'DA 92 BİN BİNA RİSKLİ"

İstanbul'daki bina risk analizlerine değinen Barış, "İstanbul'da 92 bin bina riskli olarak belirlendi" dedi. Yapısal dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirten uzman, geçmiş depremlerden çıkarılması gereken derslerin olduğunu ifade etti.

"HER YIL ORTALAMA 7'DEN BÜYÜK 18 DEPREM MEYDANA GELİYOR"

Dünyadaki büyük depremler hakkında bilgi veren Barış, "Her yıl ortalama 7'den büyük 18 tane deprem olur" diyerek bu tür depremlerin olağan olduğunu ifade etti. Dünya genelindeki büyük sarsıntıların istatistiksel olarak izlendiğini belirtti.