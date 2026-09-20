Haberler

Aydın Efeler'de 15 suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de 15 suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Görevlilere başkasına ait kimlik gösteren E.B.'nin gerçek kimliği yapılan incelemeyle belirlendi. Şüphelinin 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

  • Aydın'ın Efeler ilçesinde kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlik ibraz eden E.B. isimli şüpheli yakalandı.
  • Şüphelinin 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
  • E.B. hakkında başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle de adli işlem başlatıldı.

Aydın'da kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlik ibraz eden bir şüpheli, ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında meydana geldi. Kontrol sırasında E.B. isimli şüpheli, görevlilere başka bir kişiye ait kimlik belgesi ibraz etti. Kimlik üzerinde inceleme yapan ekipler, bilgilerin şüpheliyle uyuşmadığından şüphelendi. Bunun üzerine ekipler tarafından şüphelinin gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

15 AYRI SUÇTAN 10 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Yapılan kimlik tespitinin ardından E.B.'nin bilgileri üzerinden sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Böylece kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlikle işlem yapmaya çalışan şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANMASI NEDENİYLE DE İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.B. hakkında, kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle de ayrıca adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili süreç devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kimlik kontrolü sırasında ortaya çıkan olayda, ekiplerin ibraz edilen kimlikteki bilgilerle ilgili yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin gerçek kimliğine ulaşıldı. Ardından yapılan sorgulama, E.B. hakkında yıllar önce verilen kesinleşmiş hapis cezasını ortaya çıkardı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın en dikkat çeken noktası, şüphelinin hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının doğrudan kimlik kontrolü sırasında belirlenmesi oldu. Ekiplerin başkasına ait kimlikten şüphelenmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda hem şüphelinin gerçek kimliği belirlendi hem de hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı. Şüphelinin başkasına ait kimlik kullanmasına ilişkin adli sürecin yanı sıra, 15 ayrı suçtan verilen 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik işlemler de yürütülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık 'izaha muhtaç' hareket

Gazetecilik geliriyle bağdaşmayan milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Dev dolandırıcılık şebekesinin arkasından İsrailli patron çıktı

Forex soruşturmasında paravan şirketlerin patronu deşifre oldu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu

Tutuklu patrondan pes dedirten savunma: Artış hoşuma gidiyordu
Ne pilav ne de tava... Ordu'da hamsili simit yapıldı

Hamsi ile yarattığı yeni lezzet tadanın damağında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balkonda temizlik sonu oldu! 5. kattan düşen kadın kurtarılamadı

Temizlik yapayım derken canından oldu
Fenerbahçe'de 32 yıl sonra bir ilk

1994'ten bu yana bir ilk bu akşam gerçekleşti
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi

Fenerbahçe'den tarihi rest: Devam ederseniz ilişkimizi askıya alırız
Japonya'da skandal olay! Öğretmen öğrencileriyle hırsızlık yapmaya kalkıştı

Öğrencileriyle yaptığı ahlaksızlığı böyle savundu: Cesaret testiydi
Antalya'da SUP yaparken suya düşen Efe İsen hayatını kaybetti! Anne cenaze aracının önünü kesti: Ben göreceğim yavrumu

Denize açıldı, bir daha dönemedi! Annenin feryadı yürek dağladı
Devlet korumasındaki 13 genç mutfakta hayata tutundu! Umut Mutfağı ilk mezunlarını verdi

13 gence altın bilezik takıldı! Şefler onlar için bir araya geldi
Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

Bu ambulans biraz farklı! İnsanlara değil insansılara yetişecek