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Göztepe'nin maç kazanamama serisi devam ediyor

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Göztepe'nin maç kazanamama serisi devam ediyor
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Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor ile 90+3'te bulduğu penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6. hafta sonunda galibiyet hasretini sürdürerek 3 puanla 17. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 sona erdi.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Göztepe, 2. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle öne geçti. Çaykur Rizespor, Ibrahim Olawoyin'in 70. dakikada, Iustin Doicaru'nun 81. dakikada attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü Göztepe söyledi. İzmir ekibi, 90+3'te Efkan Bekiroğlu'nun penaltı golüyle skora denge getirdi. 

GÖZTEPE YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 10'a yükseltti. Ligde 6. hafta itibarıyla henüz kazanamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada kaldı. Milli ara sonrası Göztepe, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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