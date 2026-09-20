Derbide Real Madrid'e büyük şok

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La Liga'nın 7. haftasında Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid ile Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1 kazandı.

ATLETICO MADRID, REAL MADRID'İ ÜZDÜ

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Real Madrid, 52. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alejandro Grimaldo ve 59. dakikada Jonathan David kaydetti. Real Madrid'in tek golü 89. dakikada Antonio Rüdiger'den geldi.

ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, 54. dakikada yerini Alman stoper Antonio Rüdiger'e bıraktı.

ATLETICO, REAL'İ GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 16'ya yükseltti. Real Madrid ise 15 puanda kaldı. Lider Barcelona ise 7 maç sonunda 21 puanla zirvede yer aldı.