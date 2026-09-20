Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Zorlu mücadele hakkında yorum yapan İtalyan hoca, "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı." dedi.

"LİDERLİĞİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Sözlerine devam eden Italiano, takımında yorgunluk olduğunu ifade ederek, "Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ AKLIMDAN ÇIKMAYACAK"

Milli aranın doğru zamanda geldiğini belirten Italiano, Amedspor yenilgisinin kendisinde burukluk bıraktığını ifade ederek, "Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım." açıklamasını yaptı.

"SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İtalyan hoca son olarak, "Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak." şeklinde konuştu.