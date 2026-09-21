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SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı

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SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı
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SPK, fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Kurul tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda, fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak daha önce en fazla 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya uzatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

FONLARIN TASFİYESİNDE SÜRE 6 AYA ÇIKARILDI 

Tasfiye süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, daha önce azami 3 ay olarak uygulanan tasfiye tamamlama süresi 6 ay olarak yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemede, tasfiye edileceği ilan edilen fonların mevcut portföy durumları ve finansal piyasalardaki son gelişmeler göz önünde bulunduruldu. 

SÜREÇ İKİ BANKA KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLECEK 

SPK, 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Söz konusu tasfiye operasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonu için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmiş, işlemlerin en fazla 3 ay içinde sonuçlandırılması hedeflenmişti. Son kararla birlikte yetkili bankaların yönetimindeki tasfiye süreci 6 aylık takvime göre devam edecek.

Kaynak: Haberler.com
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