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New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

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New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı Haber Videosunu İzle
New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta Türkevi'ne geçti. Erdoğan'ı karşılamak için çok sayıda Türk, Türkevi önünde bir araya geldi. Vatandaşlar Erdoğan'ı güllerle karşılarken, Cumhurbaşkanı da kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolu dolu bir BM geçireceğiz. Programımız yoğun." açıklamasını yaptı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret ediyor.
  • Erdoğan'ın programında BM Genel Kurulu'nun yanı sıra çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler yer alıyor ve 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi planlanıyor.
  • Erdoğan, New York'ta Türkevi önünde toplanan Türk toplumu tarafından güllerle karşılandı ve vatandaşlarla sohbet etti.

New York'ta Erdoğan hareketliliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için geldiği kentte Türkevi'ne geçti. Türkevi önünde toplanan Türkler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolu dolu bir BM geçireceğiz. Programımız yoğun." açıklamasını yaptı.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'a gelişi öncesinde Türkevi önünde vatandaşların bekleyişi başladı. New York'taki Türk toplumu, Erdoğan'ı karşılamak üzere Türkevi önünde buluştu. 

Erdoğan'ın Türkevi'ne ulaşmasının ardından vatandaşlar kendisini güllerle karşıladı. Karşılama sırasında Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Türkevi önünde oluşan kalabalık, Cumhurbaşkanı'nın New York ziyaretinin ilk dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

ERDOĞAN NEW YORK'A BM GENEL KURULU İÇİN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilecek genel görüşmelere katılmak üzere 20-23 Eylül tarihleri arasında ABD'yi ziyaret ediyor. Erdoğan'ın programında BM Genel Kurulu'nun yanı sıra çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler de bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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