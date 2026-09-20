Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, Sol Parti'nin Berlin'deki seçimi kazanmasından endişeli

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerine ilişkin sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster yazılı bir açıklama yaptı.

TÜRK KÖKENLİ BAŞBAKAN ADAYINA KARŞI ÇAĞRI

Schuster, Berlin'de Sol Parti'nin seçim zaferi karşısında son derece endişeli olduğunu belirtti. Filistin'e destek gösterileri düzenleyen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini belirten Sol Parti'yi "antisemitik" olmakla suçlayan Schuster, "Bir sahnede intifada ve İsrail askerlerinin ölümü için çağrıda bulunuldu, seyirciler de buna şarkılar söyleyip dans ederek eşlik etti." ifadelerini kullandı. Schuster, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'ye, Berlin'de Sol Parti'nin yönetime gelmesine yardımcı olmamaları çağrısında bulundu.

SANDALYE DAĞILIMI DA BELLİ OLDU

Sandık çıkış anketine göre, Berlin'de eyalet başbakanlığına Türk kökenli Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,3 ile ilk sıraya yerleşti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 19,1 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,2 ile üçüncü sırada bulunuyor. Yeşiller yüzde 14,5 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12,1'de kaldı. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) oy oranı ise yüzde 5 olan seçim barajının az farkla üzerinde bulunuyor.

Berlin eyalet meclisinde 159 sandalye bulunuyor ve hükümeti kurabilmek için 80 milletvekilinin desteği gerekiyor. İlk sonuçlara göre eyalet meclisinde Sol Parti'nin 44, CDU'nun 33, AfD'nin 28, Yeşillerin 25, Sosyal Demokratların 21 ve BSW'nin 8 sandalye kazanması bekleniyor.

Elif Eralp

"ŞEHRİMİZDE SEVGİ VE ADALET, NEFRETE KARŞI GALİP GELDİ"

Öte yandan Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti. Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti. Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirtti. Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA