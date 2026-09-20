Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle vuran kişi yakalandı, kadın hayatını kaybetti

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Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı