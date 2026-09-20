Haberler

Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle vuran kişi yakalandı, kadın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle vuran kişi yakalandı, kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Payas'ta bir kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekiplerince yakalanan eşi hakkında soruşturma başlatıldı; çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yayıncı kuruluşun Okan Buruk hamlesi sonrası bir tepki de Beşiktaş'tan: Suç duyurusunda bulunduk

Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Suç duyurusunda bulundular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken gelişme: Gözaltındaki şoför bırakıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Ambulans şoförü serbest

Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

Güne damga vuran buluşma!
Derbide Real Madrid'e büyük şok

Derbide Arda ve Mourinho'ya büyük şok!
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak

Pezeşkiyan New York'a gidiyor! ABD'den ilginç yasak
Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü