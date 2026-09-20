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Ankara Pursaklar'da sürücü, iddiaya göre korna çalan araçtakileri ölümle tehdit etti

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Ankara Pursaklar'da dün bir sürücü, iddialara göre başka aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıs aracına binerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kendisine korna çalan otomobildeki kişileri ölümle tehdit etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile şahıs aracına binerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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