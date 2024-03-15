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Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

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Yetişkin filmlerde rol alarak bir döneme damga vuran Jenna Jameson, uzun süredir nadir görülen bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Bir süre tekerlekli sandalye kullanan ünlü ismin kilolu haliyle adından söz ettirdi.

Yetişkin filmlerde rol alarak kısa sürede şöhreti yakalayan Jenna Jameson'a 2022 yılında nadir görülen Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden isim, değişimiyle şaşkına çevirdi.

"YÜRÜME YETİMİ KAYBETTİM"

Bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele eden isim, teşhisten bir süre sonra yürümekte güçlük çektiği için baston ve özel yürüteç kullanmaya başladı. Tedavisinin ardından yürümeye başlayan oyuncunun bir dönem aldığı kilolar gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık kilolu haliyle şu anki halini paylaşan Jameson, toparlanmaya başladı.

Paylaşımında yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "İşte size bir hatırlatma. Nimetlerinizi sayın ve şükredin. Bir yılı aşkın bir süre önce yürüme yetimi kaybettim ve işimin bittiğini düşündüm. Geri dönmek için savaştım ve sürekli olarak dışarıdan ama daha da önemlisi içeriden daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu yeni ayda, bugün, nezaket gösteriyorum. Sevgi. Mutluluk. Bana katılın" ifadelerini kullandı.

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (6)

VATANSEVER:

Allah(cc) acil şifalar versin. Rabbim tez zamanda sağlığına kavuşturur inşallah ecmain.

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Hülagü Han:

hayranları adına çok üzüldüm umarım kısa zamanda sağlığına kavuşup kaldığı yerden devam eder

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Serkan Taşdemir:

ah ablam kucuk ken çok çektirdin bize :-)

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JY:

VAY BE DUNYA GUZEL KADIN NE HALE GELMIS. FILMILERINI BUYUK BIR HEYECAN ILE IZLERDIM ACIL SIFA DILIYORUM.

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DODOK DODOK:

O kadar yorucu bir lig maratonundan sonra olacağı buydu. Allah şifalar versin...

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eren gülgeç:

yediği içtiği dokunmuştur

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