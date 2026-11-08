Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında Neslihan Mumcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun eşi olan Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu için mali tedbir ve inceleme talebinde bulunuldu.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Gazeteci Bahadır Özgür’ün duyurduğu gelişmeye göre savcılık, fon soruşturması kapsamında Neslihan Mumcu’nun sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etti. Ayrıca Mumcu’nun malvarlığı işlemlerinin kontrol edilmesi ve malvarlığını oluşturan kayıtların incelenmesi istendi.

TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARACI KAYITLARI ARAŞTIRILACAK

Savcılığın talebi yalnızca sermaye piyasası araçlarıyla sınırlı kalmadı. Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava aracı kayıtlarının da araştırılması talep edildi.

Söz konusu talepler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Mumcu hakkında istenen tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin süreç ise yetkili makamların değerlendirmesiyle netleşecek.

★ Okurların en beğendiği yorum Benim Kkk: Nasil din siyasetcisinjm ahlaki iymiymis demdimmj size siyaaetcinin kstmerli ahlakisiz bunlar ahlakli qdma idnden ekmek yemeye kalkismaz siyendedim ben dedim… Tüm yorumlar (5)

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