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Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı

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Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
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Fon soruşturmasında yürütülen incelemeler yeni bir ismi daha gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından, Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun mali varlıklarına yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmasını istedi. Talep kapsamında sermaye piyasası araçlarından taşınmazlara, gemi ve hava aracı kayıtlarına kadar farklı alanlarda inceleme yapılması gündeme geldi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu'nun sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi.
  • Neslihan Mumcu'nun malvarlığı işlemlerinin kontrol edilmesi ve malvarlığını oluşturan kayıtların incelenmesi istendi.
  • Mumcu adına kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava aracı kayıtlarının araştırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında Neslihan Mumcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun eşi olan Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu için mali tedbir ve inceleme talebinde bulunuldu.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Gazeteci Bahadır Özgür’ün duyurduğu gelişmeye göre savcılık, fon soruşturması kapsamında Neslihan Mumcu’nun sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etti. Ayrıca Mumcu’nun malvarlığı işlemlerinin kontrol edilmesi ve malvarlığını oluşturan kayıtların incelenmesi istendi.

TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARACI KAYITLARI ARAŞTIRILACAK

Savcılığın talebi yalnızca sermaye piyasası araçlarıyla sınırlı kalmadı. Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava aracı kayıtlarının da araştırılması talep edildi.

Söz konusu talepler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Mumcu hakkında istenen tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin süreç ise yetkili makamların değerlendirmesiyle netleşecek.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Benim Kkk:Nasil din siyasetcisinjm ahlaki iymiymis demdimmj size siyaaetcinin kstmerli ahlakisiz bunlar ahlakli qdma idnden ekmek yemeye kalkismaz siyendedim ben dedim…
Tüm yorumlar (5)
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBenim Kkk:★ Okurların en beğendiği

Nasil din siyasetcisinjm ahlaki iymiymis demdimmj size siyaaetcinin kstmerli ahlakisiz bunlar ahlakli qdma idnden ekmek yemeye kalkismaz siyendedim ben dedim kemal sulan dedi aziz nesin dedi Ataturk dedi onlem aldi laiklik ilkesini getirdi yok illa bizi din ile kqndirsinlarxsiye yirtinip durdunuz aha hemxdin siyasetcisi hem cahil hem de ahlak dip swversinoz boylelerini siz

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Haber Yorumlarıturgayscxcc:

Hangi dilde yazdin anlasilmiyor.

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Haksız kazançtan kazanılan stopajlarda fon mağdurlarına verilsin. Baksana daha neler göreceğiz.

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Haber Yorumlarıİzmirli Ramses:

İlk 200 büyük foncu açıklansın.İlk ne zaman kaç.para yatırmışlar o para verilirse verilsin adam 1 milyonla girmiş 100 milyon yapmış parayla yat almış kat almış villa almış artı 200 milyonu daha var sefa sürerken eğlenip şatsfatlı 10 yıl geöirmiş şiödi fon batmış bu neden devleti milleti ilgilendirir ki riskkeri biliyorlar ve yıllardır kazanıyorlarmış 1000 misli.Beter olsunlar.Faizde 10 milyonu var banka batmış bu faizciyi devlet zararı karşıladın 100 tane örnek verilir.yoksa olay Ak parti olayı gözükür açıklansın mutlaka ortaya çıkacak!Aklı olan açıklar.Salakmısınız kimse kim bir sürü her partiden her gruptan vurguncu deşifre edilsin.Ucu kime dokunuyor netleşmeli.Herkes biliyor her çevreden herkes bu işin içinde.

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Haber YorumlarıNaberx Hugss:

Bakiniz hepsi hepsi ak tayfa

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