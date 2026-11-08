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Şişli'de bomba paniği! Şüpheli cisim oyuncak çıktı

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Şişli'de bomba paniği! Şüpheli cisim oyuncak çıktı
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İstanbul'un Şişli ilçesinde çöp konteynerinin yanında bulunan kablolu bir cisim, polisi harekete geçirdi. Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ne sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Büyük bir dikkatle incelenen şüpheli cismin oyuncak alarmlı saat olduğu ortaya çıktı.

  • İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'ndeki Mehmetçik Caddesi'nde çöp konteynerinin yanında üzerinde kablolar bulunan bir cisim ihbar edildi.
  • Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bomba imha uzmanları cismi inceledi.
  • İnceleme sonucunda kablolu cismin oyuncak alarmlı saat olduğu tespit edildi.

Şişli'de çöp konteynerinin yanında fark edilen şüpheli cisim nedeniyle polis ekipleri harekete geçti. Bomba imha uzmanlarının incelemesiyle cismin ne olduğu anlaşıldı.

ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDAKİ CİSİM POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde, çöp konteynerinin yanında bulunan bir cisim nedeniyle emniyet ekiplerine ihbarda bulunuldu. Mehmetçik Caddesi'nde fark edilen cismin üzerinde kablolar bulunması, durumun şüpheli olarak değerlendirilmesine neden oldu. İhbarın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çöp konteynerinin yakınındaki cismi incelemek üzere çalışma başlattı. Üzerinde kablolar olduğu görülen nesnenin ne olduğunun ilk aşamada anlaşılamaması üzerine güvenlik tedbirleri uygulandı. Ekipler, şüpheli cismin bulunduğu çevrede önlem alarak uzman ekiplerin inceleme yapmasını sağladı.

BOMBA İMHA UZMANLARI OLAY YERİNE GELDİ

Mehmetçik Caddesi'ndeki ihbar üzerine yürütülen çalışmalara bomba imha uzmanları da dahil edildi. Şüpheli cismin niteliğinin belirlenmesi için uzman ekipler tarafından inceleme gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde cismin ne olduğu araştırıldı. Konteynerin yanında bulunan nesnenin üzerinde kabloların görülmesi, olayın bomba imha uzmanları tarafından değerlendirilmesini gerektirdi. Ekipler, cismin dış görünüşü nedeniyle oluşan şüpheyi gidermek amacıyla kontrollerini gerçekleştirdi. İncelemenin sonucunda ise ilk anda endişeye yol açan nesnenin gerçek niteliği belirlendi. Bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucunda, çöp konteynerinin yanında bulunan kablolu cismin oyuncak alarmlı saat olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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