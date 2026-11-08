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Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans

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Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
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Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile karşılaştığı mücadelede attığı golle bir kez daha sahneye çıktı. Milli futbolcu, karşılaşmanın 36. dakikasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Real Madrid'i 2-0 öne geçiren genç yıldız, son 6 maçta ulaştığı 3 gol ve 3 asistlik performansıyla da dikkat çekti.

  • Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile oynadığı maçta 36. dakikada gol atarak skoru 2-0'a taşıdı.
  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla son 6 maçta 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Arda Güler, Valencia karşısında Real Madrid adına gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 36. dakikada attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

ARDA GÜLER VALENCİA KARŞISINDA SAHNEYE ÇIKTI

Real Madrid ile Valencia arasındaki karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, takımının hücumdaki etkili isimlerinden biri oldu. Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluşan genç yıldız, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arda Güler'in golüyle Real Madrid, Valencia karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Milli futbolcunun kaydettiği gol, karşılaşmanın ilk yarısında skorun değişmesini sağladı. Real Madrid formasıyla hücumdaki üretkenliğini sürdüren Arda, bu kez golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Genç oyuncu, Valencia karşısında bulduğu golle son dönemdeki başarılı istatistiklerine bir yenisini daha ekledi.

SON 6 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu performans, gol ve asist rakamlarına da yansıdı. Milli yıldız, son 6 karşılaşmada 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Böylece toplam 6 gole doğrudan katkıda bulunan genç futbolcu, hücumdaki etkinliğini rakamlarla da ortaya koydu. 

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısanmarco1965:

helal ardamıza

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