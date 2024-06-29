Üye Girişi
Haberler

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 29 Haziran 2029 hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul ve Ankara'yı saat vererek sağanak konusunda uyaran Meteoroloji; Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya ise ise sarı kodlu alarm verdi.

Haziran ayının son günlerinde hafta sonu planı yapanlar "29-30 Haziran hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) açıklama geldi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil bazı kentlerde sağanak beklenirken, oluşacak fırtına nedeniyle 6 kentte sarı kodlu uyarı verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi

Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esecek.

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'da bulunan 6 kenti beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı. Uyarı alan iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İstanbul Ankara Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

 İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title