Meteoroloji'den 13 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir yağışlı hava dalgası uyarısında bulundu. Yağış beklenen Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarı yayınlayan Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış beklenen Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunurken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

11 İL İÇİN "SARI", 2 İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Eylül ayıyla birlikte ülke genelinde hava serinlemeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarı üstüne uyarı geliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Birçok bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapan MGM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA FIRTINA BEKLENTİSİ

Meteoroloji yaptığı açıklamada yarın gündüz saatlerinden itibaren İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde fırtına beklendiğini belirtti. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından vatandaşları, "Lütfen dikkat" diyerek uyardı. Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

BATI AKDENİZ VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BURSA-İSTANBUL ARASI BAZI DENİZ OTOBÜSLERİ İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.