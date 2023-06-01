Ankara son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesiyle karşı karşıya! Mansur Yavaş uyardı, 3 gün sürecek

Günlerdir sağanak yağış ve sel felaketi ile boğuşan Ankaralılar için önümüzdeki bir kaç gün daha zorluk geçecek. Mansur Yavaş Ankaralılara twitter hesabından yeni yağışlar ile ilgili önemli uyarılarda bulundu: "Değerli hemşehrilerim, gelecek 3 gün boyunca ve özellikle Cumartesi günü meydana gelmesi beklenen son zamanların en yoğun fırtına ve hortum tehlikesine karşı korunmayı önemle rica ederim. Belediyemiz ile ilgili tüm takımlar ile teyakkuz halinde olacaktır. İhbarlarınızı Başkent 153 hattından bize bildirebilirsiniz."