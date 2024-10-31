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Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser
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Züleyha Ortak, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları'nın sahibi Yuliya Palamarchuk ile Darülaceze'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikramında bulunup hoş sohbet etti. Züleyha Ortak, Darülaceze sakinlerine mini bir konser vererek "2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm" ifadelerini kullandı.

Züleyha Ortak, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze ziyaretinde bulundu. Sanatçıya, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk da eşlik etti.

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip, sohbet etti. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam; Ortak ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Darülaceze sakinlerine mini bir konser veren Ortak, "2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik. Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet.

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Burada her şeye ulaşabiliyorlar, sohbet onlar için daha kıymetli oluyor. Buraya gönüllü elçi lazım deyip, Suna'yı davet ettim. Burada ağıt ve slow eserler söylemiyoruz. Hareketli şarkılar seslendiriyoruz. Zaten bir çoğu bizi tanıyor, aile gibi olduk" dedi.

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam
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