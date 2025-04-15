Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül Yağmuru

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) tarafından, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kayseri Foto Maraton Yarışmasında basın mensupları önemli ödüller kazandı.

Show Haber kameramanı Tolga Ayçicek yarışmada birincilik ödülü

Show Haber kameramanı Tolga Ayçicek yarışmada birincilik ödülünü alırken, Kanal D Haber kameramanı Volkan Kamber ikincilik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri Vahit Aldı ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. İHA İstanbul muhabiri Halit Arslan ise Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

Kanal D Haber kameramanı Volkan Kamber ikincilik ödülü

USMEK Başkanı İzzet Aydın, yarışmaya katılan tüm gazetecilere teşekkür ederek, "Foto Maraton yarışmasıyla başladık, yakında 'En İyi Haber' yarışması ve farklı temalarda etkinliklerle devam edeceğiz," dedi.

İHA Ankara muhabiri Vahit Aldı üçüncülük ödülü

İHA İstanbul muhabiri Halit Arslan Jüri Özel Ödülü