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Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül Yağmuru

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USMEK tarafından Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kayseri Foto Maraton Yarışmasında basın mensupları ödüller kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. USMEK Başkanı İzzet Aydın, yarışmaya katılan tüm gazetecilere teşekkür etti.

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) tarafından, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Kayseri Foto Maraton Yarışmasında basın mensupları önemli ödüller kazandı.

Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül YağmuruShow Haber kameramanı Tolga Ayçicek yarışmada birincilik ödülü

Show Haber kameramanı Tolga Ayçicek yarışmada birincilik ödülünü alırken, Kanal D Haber kameramanı Volkan Kamber ikincilik, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabiri Vahit Aldı ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. İHA İstanbul muhabiri Halit Arslan ise Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı.

Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül YağmuruKanal D Haber kameramanı Volkan Kamber ikincilik ödülü

USMEK Başkanı İzzet Aydın, yarışmaya katılan tüm gazetecilere teşekkür ederek, "Foto Maraton yarışmasıyla başladık, yakında 'En İyi Haber' yarışması ve farklı temalarda etkinliklerle devam edeceğiz," dedi.

Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül YağmuruİHA Ankara muhabiri Vahit Aldı üçüncülük ödülü

Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül YağmuruİHA İstanbul muhabiri Halit Arslan Jüri Özel Ödülü

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Kayseri Foto Maraton Yarışmasında Basın Mensuplarına Ödül Yağmuru
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam
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