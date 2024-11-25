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Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

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Yurdun genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı bazı kentlerde olumsuzluklara neden olurken bu illerden biri de Malatya oldu. Yolda mahsur kalan 787 vatandaş binbir güçlükle kurtarılıp misafirhanelere yerleştirilirken dağda mahsur kalan 5 çobandan birinden acı haber geldi. Valilik ise vatandaşlara mecbur kalınmadıkça yola çıkmayın uyarısı yaptı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtarılan 5 çobandan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

Dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Valisi Yavuz, kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdüğünü söyledi.

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

"KURTARDIĞIMIZ 5 ÇOBANDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ"

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız" dedi.

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

787 VATANDAŞ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Yolda mahsur kalıp, kurtarılan 787 vatandaşın, ilçe merkezindeki kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlimizde Hekimhan ve Darende ilçelerimizde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz sahada zorlu bir mücadele sonucunda 5 vatandaşımızı kurtarmış olup, 1 vatandaşımız sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmalar esnasında yoğun mesai sarf eden başta Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay'a teşekkür ederim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçlarına mutlak suretle kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir."

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde seferber olduğunu belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara ulaşılacağını kaydetti.

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp trollerinde ses yok.

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Doğaya hürmet etmek oldukça önemli. Allah rahmet eylesin. Zorda olanlara yardımlar diliyorum.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHako Sanane:

Bu işi bile partiye bağlayan akmaklar var. Kıyamet kopsa partilerden bilinecek. Ülke beyin göçü vermiş. Reset şart

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

bilim ve önlem önemlidir

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Allah insanlara ihtiyaç duydukları adaleti sağlamaya çalışıyor. İnsanların haklarını gaspedenlerden veya gaspedenleri oylarıyla ve itaatleriyle destekleyenleri bir şekilde cezalandırmak ve imha etmek zorunda çünkü başka türlü gerçekten kendine yazdığı gibi merhametli olamaz. İlahî intikamını gerçekleştirerek adaleti sağlayabilmesi için depremleri, selleri, kasırgaları, tsunamileri ve heyelanları da kullanmak zorunda. O'nu kınamayın zira rabbınızdır.

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Haber Yorumlarıoturan:

küresel ısınma. ormanları taşan edersek böyle olur. akp ormanları sattı yedi.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bu zamanda elinde teknoloji var hava durumu görülüyor. Abicim bu yolculuk işine çıkarken neden hava durumuna bakmazsınız?

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Haber YorumlarıMengele:

Camiye siginsinlar günes duasi yapsinlar

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Haber YorumlarıGedik Imdat:

Neden bahsediyorsunuz Allah aşkına ya, kışın ortasındayız kar yağması gayet normal değil mi hazırsınız yakalanırsa kışlık lastiği takmazsan kar zinciri bulundurmazsan tabii ki yolda kalırsın bu kadar basit

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