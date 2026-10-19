ABD’de camide silahlı saldırı ihbarı: Federal ekipler harekete geçti

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ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde bir camide silahlı saldırı ihbarı üzerine federal ekipler harekete geçti. ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), olayın kent merkezinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini doğruladı.

CAMİDE SİLAH SESLERİ DUYULDUĞU İDDİASI

Associated Press’in (AP) haberine göre, federal ekipler pazartesi günü Columbus’taki bir camide silahlı saldırı yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

ATF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olay yerinin Columbus şehir merkezinin kuzeydoğusunda bulunduğunu bildirdi. Bölgenin caminin yanı sıra iki katlı apartmanların bulunduğu bir yerleşim alanını da kapsadığı belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiye yönelik bir saldırı olmadığını belirterek, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.