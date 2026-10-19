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İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

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İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa haberlerinin ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Güne 11 bin 761 puandan başlayan BIST 100 endeksi, istifa iddialarının piyasaya yansımasıyla 11 bin 348 puana kadar geriledi. Gün sonuna doğru toplam kaybı yüzde 2,39'a ulaşan borsa, günü 11 bin 568 puan seviyelerinde tamamladı.

  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa haberlerinin ardından BIST 100 endeksi 11 bin 348 puana kadar geriledi.
  • Endeks 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla 11 bin 574 puandayken istifa haberleri sonrası yüzde 1,52 düşüş kaydetti.
  • BIST 100 güne 11 bin 761 puandan başladı; saat 18.07 itibarıyla günlük kayıp yüzde 2,39 oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa haberlerinin ardından  Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, istifaların duyurulmasının ardından gerileyerek 11 bin 348 puana kadar düştü.

İSTİFA HABERLERİNİN ARDINDAN KAYIP ARTTI

19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla 11 bin 574 puan seviyesinde işlem gören Borsa İstanbul'da, istifa haberlerinin ardından yüzde 1,52'lik düşüş kaydedildi. Endeks, bu gerilemeyle birlikte 11 bin 348 puana kadar indi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün görevlerinden ayrılmaları, günün ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

BORSA GÜNE DE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi günün ilk saatlerinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde 11 bin 761 puan seviyesinden güne başlayan BIST 100 endeksi, gün boyunca yaşanan gerilemeyle saat 18.00 civarında 11 bin 568 puan seviyelerine indi.

Saat 18.07 itibarıyla endeksteki toplam kayıp yüzde 2,39 olarak kaydedildi. İstifa haberlerinin ardından yaşanan hareketlilikle birlikte Borsa İstanbul'daki gelişmeler yatırımcıların gündemine taşındı.

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