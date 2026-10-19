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Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

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Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
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Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaş'a attığı gol hakkında konuşarak "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii" dedi.

  • Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçta gol attı.
  • Ozan Tufan, kariyerinde Beşiktaş'a 6 gol attığını ve bu durumun tesadüf olduğunu söyledi.
  • Ozan Tufan, eşine ve çocuğuna verdiği gol sözünü tuttuğunu belirtti.

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BİRAZ DA BEŞİKTAŞ'IN ŞANSSIZLIĞI''

Ozan Tufan, Beşiktaş'a attığı gol hakkında konuşarak "Maçtan sonra içeride söylediler. 6 gol atmışım Beşiktaş'a. Gerçekten tesadüf gibi. Özel hazırlanmıyorum. Her maça aynı şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Bugün de doğru yerde oldum. Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı tabii.'' dedi. 

''ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAKTI''

Sözlerine devam eden deneyimli oyuncu, "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı." ifadelerini kullandı. 

''GOL SÖZÜ VERMİŞTİM''

Ozan Tufan konuşmasını "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde noktaladı. 

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