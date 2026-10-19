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Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti

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Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti Haber Videosunu İzle
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
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Ederson’un eşi Lais, ihtiyaç sahipleri için yardım kolileri hazırladı. Lais, hazırlanan kolileri Ederson ve çocuklarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Brezilyalı ailenin bu hareketi kısa sürede beğeni topladı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ve ailesi, saha dışındaki örnek davranışlarıyla takdir topladı. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİLER

Tecrübeli kalecinin eşi Lais, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dayanışma duygusuyla özel yardım kolileri hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ederson, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte harekete geçerek yardım kolilerini bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. 

YAPTIKLARI BEĞENİ TOPLADI

Çocuklarıyla birlikte örnek bir dayanışma sergileyen Brezilyalı ailenin bu duyarlı hareketi, kısa sürede geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, Ederson ailesinin bu anlamlı ve kalplere dokunan hareketini beğeni ve takdir mesajlarıyla karşıladı.

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