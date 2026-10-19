Protestoların devam ettiği Arnavutluk'ta askeri hareketlilik

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Arnavutluk'ta günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon düşmüyor. Başkent Tiran'da askeri personel taşıyan kamyonların ve diğer askeri araçların şehir içinde ilerlediği görüntüler dikkat çekti. Konvoyun protestolarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

TİRAN SOKAKLARINDA ASKERİ KONVOY

Tiran'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, üniformalı personelin bulunduğu askeri kamyonların konvoy halinde ilerlediği görülüyor.

Protestoların şiddetlendiği dönemde ortaya çıkan görüntüler, ordunun da güvenlik önlemlerine dahil edilip edilmediği sorusunu gündeme getirdi. Ancak askerlerin göstericilere müdahale ettiğine veya ordunun protestoları bastırmakla görevlendirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BAŞBAKANLIK BİNASINA PATLAYICI YÜKLÜ DRONLA SALDIRI GİRİŞİMİ İDDİASI

Ülkede gösterilerin altıncı gününde açıklama yapan Başbakan Edi Rama, Başbakanlık binasını hedef aldığı öne sürülen bir saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

İki gün önce patlayıcı taşıyan bir dronun etkisiz hale getirildiğini ileri süren Rama, saldırının binayı vurmayı ve avluda yangın çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Gösterilere dışarıdan müdahale edildiğini savunan Rama, İran'ı dezenformasyon faaliyetleriyle suçladı. Başbakanın dronla ilgili iddiasına ilişkin bağımsız doğrulama ise henüz yapılmadı.

"HEDEF BEN DEĞİLİM, HÜKÜMET DE DEĞİL"

Açıklaması sırasında eline bir kaldırım taşı alan Rama, göstericilerin söktüğü taşların güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını belirterek, "Bu, Ulusun Şehitleri Bulvarı'ndan polise atılmak üzere sökülen binlerce taştan biri. Bu, fiilen öldürücü olabilecek bir silah" dedi.

Protestoların asıl amacının hükümeti devirmek olmadığını öne süren Rama, "Hedef ben değilim, hükümet de değil. Arnavutluk'un 2030'da AB'ye katılımı" ifadelerini kullandı.

Şiddet karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayan Başbakan, çözüm için diyaloğa açık olduklarını da belirtti.

Rama'nın açıklamalarından önce, Arnavutluk polisinin terörle mücadele ve ağır suç operasyonlarında görev yapan özel birimi RENEA'nın Başbakanlık binası çevresinde konuşlandırıldığı bildirildi.

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin Genel Başkanı Sali Berisha ise Başbakanın dronlu saldırı iddiasına tepki gösterdi.

Söz konusu iddiayı "hayal ürünü film" olarak nitelendiren Berisha, hükümeti yolsuzlukla suçlayarak Rama'nın görevini bırakmasını istedi.

Berisha, "Bu ülkede normalleşmeyi sağlamanın tek bir çözümü var. On binlerce üniversite ve lise öğrencisi, kahramanca protestolarını sürdürürken bunu açıkça ifade etti. Çözüm şu; Rama, istifa et" dedi.

SOSYALİST PARTİ GENEL MERKEZİ'NE SALDIRI

Başkentte 18 Ekim'de düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Başbakanın istifasını isteyen kalabalığa polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından kentin farklı noktalarına dağılan göstericilerden bazıları, iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezine yöneldi. Binanın camları kırılırken giriş bölümüne de zarar verildi.

ALTYAPI BAKANLIĞI BİNASINA MOLOTOF ATILDI

Çatışmalar sırasında göstericilerin attığı molotofkokteylleri ve yanıcı maddeler nedeniyle başkentte çeşitli noktalarda yangınlar meydana geldi.

Polis merkezi ve Altyapı Bakanlığı binasının giriş bölümünde de yangın çıktığı bildirildi. Göstericilerin taş, havai fişek ve molotof kokteylleri kullandığı olaylarda güvenlik güçleri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

İSKENDER BEY MEYDANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Protestolar nedeniyle başkentin sembollerinden İskender Bey Meydanı, şiddetli çatışmalar sonucu savaş alanına döndü. Genç yaştaki protestoculardan bazıları, kendilerine yönelik tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz müdahalesi nedeniyle bu bölgeye yöneldi. Göstericiler, Rama hükümetini protesto etmeyi ve başbakanın istifasını talep etmeyi sürdürdü.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN KINAMA

Öte yandan Avrupa Komisyonu, yayımladığı bir açıklamayla Tiran ve diğer kentlerdeki protestolarda yaşanan şiddeti kınadı. Şiddete karşı müdahalenin hukuka uygun ve orantılı olması gerektiği vurgulanırken, toplanma ve ifade özgürlüğünün barışçıl bir şekilde kullanılması gereken haklar olduğunun da altı çizildi. Komisyon, Arnavutluk makamlarının protesto hakkını koruma taahhüdünün memnuniyetle karşılandığını ifade ederken, tarafları diyaloğa çağırdı.

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Kaynak: Haberler.com