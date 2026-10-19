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Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

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Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı Haber Videosunu İzle
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı
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Sarıyer'de trafikte aracından inen sürücü B.B. (29), başka bir araca saldırıp camını kırdı. Polisin yakaladığı şüpheliye 180 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi; saldırı sırasında araçtaki çocuğun ağladığı görüldü.

  • İstanbul Sarıyer'de 11 Ekim Pazar günü trafikte B.B. (29), otomobilinden inerek başka bir aracın camını kırdı.
  • Saldırgan B.B.'ye 180 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.
  • B.B., 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de trafikte yaşanan öfke dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilinden inerek başka bir araca saldıran sürücü, aracın camını kırdı. Saldırı sırasında araçtaki kadın çığlık atarken, küçük çocuğun korkuyla “Baba çabuk” diye seslendiği duyuldu. Polis tarafından yakalanan şüpheliye 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

ARAÇTAN İNİP CAMI KIRDI

Olay, 11 Ekim Pazar günü Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen B.B. (29), otomobilinden inerek başka bir araca saldırdı. Saldırganın aracın camını kırdığı sırada içeride bulunan kadın panikle çığlık attı, çocuğun ağlama sesleri duyuldu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, saldırganın cama vurduğu ve camın kırıldığı anlar yer aldı. Araçtaki kadının “Hayır” diye bağırdığı, çocuğun ise “Baba çabuk” diyerek seslendiği duyuldu. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü, yaşananların ardından olay yerinden uzaklaştı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.B. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

B.B.'ye, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi nedeniyle 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.B., “Tehdit”, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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