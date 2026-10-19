Zeytinburnu'nda trafik kavgasında 8 kişiye 1 milyon 642 bin 719 TL ceza verildi

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Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. 8 şahsa toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 16.10.2026 tarihinde bir cadde üzerinde, üç ayrı aracın sürücüleri inerek kavga etmeye başladı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek araçların plaka bilgilerinden şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlene operasyonla toplam 8 şahıs yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların kullanmış oldukları araçlar 60 gün trafikten men edildi. Bir şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, diğer şahısların sürücü belgeleri 60 gün geri alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı