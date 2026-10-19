Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zeytinburnu'nda trafik kavgasında 8 kişiye 1 milyon 642 bin 719 TL ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu'nda trafik kavgasında 8 kişiye 1 milyon 642 bin 719 TL ceza verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden sürücülerin yakalanmasıyla 8 şahsa toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların araçları 60 gün trafikten men edilirken bir sürücünün belgesi daimi iptal edildi, diğerlerinin belgeleri 60 gün geri alındı.

Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. 8 şahsa toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 16.10.2026 tarihinde bir cadde üzerinde, üç ayrı aracın sürücüleri inerek kavga etmeye başladı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek araçların plaka bilgilerinden şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlene operasyonla toplam 8 şahıs yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların kullanmış oldukları araçlar 60 gün trafikten men edildi. Bir şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, diğer şahısların sürücü belgeleri 60 gün geri alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Yeni Partili Belediyeye jandarma operasyonu! Başkan dahil 44 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım