Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Lille ile oynayacağı kritik deplasman mücadelesi öncesinde güvenlik gerekçesiyle UEFA’ya resmi başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

UEFA'YA BAŞVURU KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa’da son dönemde tırmanan toplumsal olaylar ve eylemler nedeniyle harekete geçti. Kulüp, kafile ile deplasmana gidecek taraftarların can güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'ya başvuruda bulunma kararı aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASI İSTENİYOR

Galatasaray'ın yapacağı resmi başvurunun temel amacını maçın oynanacağı bölgedeki güvenlik koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, takımın kamp süreci ve müsabaka günü için ek emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanması oluşturuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: "MAÇLAR ERTELENMEYECEK"

Öte yandan Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının ertelenmesi de gündeme gelmişti. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenmeyeceğini söyleyerek, ''Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek.'' dedi.

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