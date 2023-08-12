Musluklardan akan mavi su görenleri hayrete düşürdü! Belediyeden yanıt gecikmedi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bazı evlerde musluklardan "mavi su" aktığına ilişkin videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı kullanıcılar "İzmir belediyesi halka ücretsiz camsil veriyor nankörler!" gibi paylaşımlar yaptılar. Konuyla ilgili, İZSU Genel Müdürlüğü, "Bu durumun içme suyu şebekemiz ile ilgisi bulunmamaktadır. Görüntü gerçekten bir abonemize ait ise adres paylaşılması durumunda gerekli inceleme yapılacak olup, tesisatın durumuna göre abonemiz bilgilendirilebilecektir denildi.

İzmir'de çeşmelerden mavi su aktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İZSU Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili "Bu durumun içme suyu şebekemiz ile ilgisi bulunmamaktadır. Görüntü gerçekten bir abonemize ait ise adres paylaşılması durumunda gerekli inceleme yapılacak olup, tesisatın durumuna göre abonemiz bilgilendirilebilecektir" açıklamasında bulundu. Bazı kullanıcılar "İzmir belediyesi halka ücretsiz camsil veriyor nankörler!" gibi paylaşımlar yaptılar.

ÇEŞMEDEN MAVİ SU AKTI

İzmir'in Çiğli ilçesinde çekilen görüntülerde çeşmeden akan mavi renkli su büyük şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada kullanıcılar, "İzmir belediyesi halka ücretsiz camsil veriyor nankörler!" , "E ne var, ağız çalkalama suyunu bedava vermiş belediye" gibi yorumlarda bulundu.

İZSU'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgiliİZSU Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayaç yeri düzenleme esasları gereği idaremizin sorumluluğu içme suyunu abonelerin parsel sınırına kadar getirmekle sınırlıdır. Abone branşman hattından binaiçi sayaçların bulunduğu kollektör yapısına ve ondan sonrasındaki hane içi iç tesisatına ait tüm sorumluluk aboneye aittir. İçmesuyu ile ilgili şebekemizde kalite ve insan sağlığına uygunluk bakımından periyodik incelemeler düzenli olarak yapılmaktadır.

"ŞEBEKEMİZ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medyada abone musluğundan mavi su aktığı yönünde bir kısa video ve iddia döndürülmektedir. Bu durumun içme suyu şebekemiz ile ilgisi bulunmamaktadır. Görüntü gerçekten bir abonemize ait ise adres paylaşılması durumunda gerekli inceleme yapılacak olup,tesisatın durumuna göre abonemiz bilgilendirilebilecektir. Bölgede şebekeye işletmemiz eliyle yapılan müdahalelerin neticeleriyle ilgili olarak başka bir şikayet başvurusu bulunmamaktadır."