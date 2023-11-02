İstanbul'u sağanak vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış hayatı yine durma noktasına getirirken Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt ve Küçükçekmece Metro'da su baskınları yaşandı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken, İstanbul Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt ve Küçükçekmece Metro'da su baskınları meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı megakentte, İstanbul Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

İSTANBUL'U GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehrin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi.

KAPALIÇARŞI'DA RÖGARLAR TAŞTI

Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su bastı. Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Ev ve iş yerlerini de su basarken, Küçükçemece'de yollar göle döndü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yağmur nedeniyle Kumkapı, Beyazıt'ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEDİ

İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan CB bulutları hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan uçaklarda oluşan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90'a ulaştı.